Pühapäeva hommikul kella 9-st alates on elektri hind negatiivne. Negatiivne hind kestab kuni kella 19-ni.

Ajavahemikul 12-st kella 13-ni on elektri hind eriti soodne, langedes -6,55 euroni megavatt-tunnist. See on suurepärane võimalus suuremate elektritarbijate jaoks oma tarbimist planeerida.