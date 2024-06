Ekspert selgitab, kas tasub kodulaenuga soetada remonti vajavat kodu

«Remonti vajavad kodud on üldjuhul soodsamad kui valmiskodud. Nende potentsiaalsete ostjate ring on väiksem, sest paljud inimesed ei ole nõus oma põhitöö kõrvalt lisaks poole kohaga ehituse projektijuhtimist käsile võtma. See aga võib tähendada, et müüjad on valmis ostuhuvilisele hinnas vastu tulema ning eluaseme väärtus saab remondi järel olema kõrgem kui ostu ja remondi maksumus kombineerituna,» selgitab Sepa Kinnisvara24 blogis.