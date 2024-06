Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) tegevjuht Killu Maidla nentis, et koroonapandeemia, Vene-Ukraina sõda ja kohalike klientide ostujõu vähenemine on majutus-toitlustussektorile olnud suur proovikivi. «Pandeemia alguses, kui kehtisid väga ranged piirangud ja reisimine oli praktiliselt keelatud, lahkus sektorist ca 10 000 töötajat. Kuigi tänaseks on sektoris töötavate inimeste hulk sisuliselt taastunud, ei ole õnnestunud meil kõiki professionaalne oma valdkonna juurde tagasi tuua,» lausus Maidla.

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor (EEK Mainor) hotelli- ja restoraniettevõtluse erialajuht Kadi Elmeste lisas, et valdkonnas pingutatakse palju turismisektoris töötamise populariseerimise nimel, kuid paraku on kriiside mõju tuntav, sest rahvusvahelise turismi osakaal ei ole veel jõudnud oodatud tasemele. «Valdkonna andunud fännid ei ole kusagile kadunud, aga keeruline on uute töötajate leidmisega, sest ahvatlevaid valikuid on palju,» selgitas Elmeste.