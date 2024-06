Algoritmid tuntud äpi taga: kuidas Wolt tegelikult toimib?

Miljonid inimesed kogu Euroopas kasutavad tehisintellektil põhinevaid rakendusi, mis on saanud paljude igapäevaelu lahutamatuks osaks. Infotehnoloogia valdkonna ja tehisintellekti rolli pidev ja kiire areng muudab tavainimestel keeruliseks kõikide uuendustega kursis olla. Ettevõtetel on oluline selgitada, kuidas erinevad lahendused ja tehisintellekt mõjutavad nende pakutavaid teenuseid või tooteid. Tehnoloogiaettevõte Wolt on valdkonnas esimene, kes koostab ja avaldab algoritmilise läbipaistvuse aruannet (Algorithmic Transparency Report).