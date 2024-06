Christine Lagarde selgitab: miks me intressidega just sellise otsuse tegime

Kaks aastat tagasi hakkasime baasintressimäärasid tõstma, sest inflatsioon oli selgelt liiga kiire. Praeguseks on olukord paranenud. Ehkki mõned, eeskätt teenindussektori hinnad, kerkivad jätkuvalt märkimisväärselt, on inflatsioon tervikuna tunduvalt aeglustunud. Praeguse prognoosi järgi peaks inflatsioon naasma kahe protsendi juurde järgmisel aastal. See on tase, mille poole me hinnastabiilsuse saavutamiseks püüdleme.