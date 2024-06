Eesti võttis hoonete renoveerimise puhul endale ka Euroopas kohustuse ära renoveerida ca 14 000 kortermaja, ca 100 000 eramaja jne. Varasemalt on meedias räägitud, et tänastes hindades on selle maksumus ca 20 miljardit eurot, aga abirahaks on kasutada ca 300 miljonit eurot kvoodimüügi-raha, mis kinnitati ära 20/21 aastal - et kuidas riik plaanib siin selle eesmärgi ära täita? Kust see lisaraha tuleb? Kas tuleb veel kvoodiraha või midagi muud, et 20 miljardit kokku saada?