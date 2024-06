Venemaa uudistekanal Ria Novosti kirjutab, et Eesti eksportis Venemaale tänavu esimeses kvartalis 122 800 dollari eest jäätist, mida on 699 korda rohkem kui aasta varem. Riigiks, kes kõige enam jäätist Venemaale veab tõusis aga Kasahstan, teisel kohal oli Lõuna-Koera.

Eesti statistikaameti andmetel eksportis Eesti tänavu esimeses kvartalis Venemaale 114 000 euro eest jäätist. Läinud aasta esimeses kvartalis oli jäätiseeksport Venemaale sisuliselt olematu, nii et see number ei mahtunud isegi statistikaameti visualiseerimiskaardile: sealt see mitmesajakordne hüpe tulebki.