Madis Müller: euribori järsku langust pole põhjust oodata

Kuigi hinnatõus on viimastel kvartalitel aeglustunud ja väljavaade selle trendi jätkumiseks paranenud, ei saa paraku veel öelda, et kiire hinnatõusu põhjustatud probleemid oleksid juba ajalugu, mistõttu tuleb olla järgmisi võimalikke intressiotsuseid kavandades ettevaatlik. Edaspidised intressiotsused sõltuvad euroala majanduse ja eelkõige hinnatõusu väljavaatest järgmistel kuudel ja kvartalitel.

Pärast kümmet järjestikust intressimäärade kergitamist hoidis Euroopa Keskpank need stabiilselt kõrgel tasemel viimased üheksa kuud. Varasemast tugevam kindlustunne selles suhtes, et hinnatõus euroalal aeglustub ka edaspidi võimaldas meil eile nõukogus otsustada langetada intressimäärasid 0,25% võrra. Edaspidiste intressiotsuste kohta on veel vara midagi ennustada, sest need sõltuvad euroala majanduse ja eelkõige hinnatõusu väljavaatest järgmistel kuudel ja kvartalitel.

Probleemid inflatsiooniga pole veel läbi

Hinnatõus on euroalal langustrendil, ulatudes viimastel andmetel 2,6 protsendini. Eelmise aasta septembris, mil Euroopa Keskpanga nõukogu viimati intressimäärasid tõstis, oli otsuse taustaks tol hetkel 5% ületav hinnatõus ning väljavaade, et see ei lange allapoole 3% veel ka 2024. aasta lõpuks. Praeguseks on olukord muutunud. Euroopa Keskpanga värske prognoosi järgi on euroala selle aasta inflatsioon keskmiselt 2,5% kandis. See on juba 2% eesmärgile päris lähedal.