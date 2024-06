Uusküla: hinnatõusu nubrites peitub halb üllatus

Tema sõnul lükkasid hinnatõusu tagant veel eluasemega seotud kulud, mis kallinesid 0,8 protsendi võrra sest üürimine, remondimaterjalid ja remont läks kallimaks. Kallim oli ka elekter ja gaas. Jätkuvalt on tõusmas tervishoiu kulutused, mis tõusid kuuga tervelt 1,1 protsendi võrra ja 0,9 protsendi võrra kui taaskord sesoonseid faktoreid mitte arvestada. Kallinenud on praktiliselt kõik komponendid, sh ambulatoorsed teenused ja ravimid. Leevendust neile hinnatõusudele andis sideteenuste ja transpordi hindade langus.

«Aastases võrdluses on kõige suurem hinnatõusu põhjus käibemaksu tõus koos muude administratiivsete muutustega, mis hinnataset on tõstnud. Ettevõtete osa hinnatõusus jääb 1 protsendipunkti juurde. Aga ka see hinnatõus on Eesti jaoks liiga kõrge. Arvestades selle aasta esimeses kvartalis jätkunud majanduslangust ja eestlaste väikest ostujõudu, aitaks majanduse kiiremini jalgadele kui hinnad veidi kahanesid. See suurendaks tarbijate ostujõudu ning annaks kindlust pikemate plaanide tegemiseks suurendades tarbimist,» ütles Uusküla.

Uusküla sõnul on mõningasi hinnatõuse sel aastal jätkuvalt oodata. «Juba on teada gaasi hinna tõus kodutarbijale ning ka vee hinnatõus Tallinnas. Jätkuvalt tõstavad ettevõtted palku ning see väljendub ka hindades just nendes valdkondades kus tööjõukulu osatähtsus on väga suur. Sellegipoolest kokkuvõttes ei tohiks hinnad sel aastal enam märkimisväärselt üles minna. Luminori prognoosi järgi on hinnad sel aastal 3 protsenti kallimad kui olid eelmisel aastal,» lisas ta.