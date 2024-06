Algab enampakkumine mullu kõvasti kaubamahtu kaotanud Operaili müügiks

«Läheme erastamisse positiivselt meelestatuna. Raudteesektoris ja majanduses üldse on olnud rasked aastad. Kui kogu Eesti raudteel langes möödunud aastaga kaubamaht 39 protsenti, siis Operaili maht langes pea 70 protsenti, sest erinevalt konkurentidest lõpetasime meie Vene ja Valgevene kauba veo. Sellegipoolest oleme me suutnud säilitada Eesti raudteel suurima kaubaveo turuosa,» sõnas Operaili juhatuse liige Merle Kurvits. «Ostja saab endale kõrge kompetentsiga toimiva ettevõtte, millel on hea tulevikupotentsiaal – strateegilised võimalused laienemiseks ja kasumi teenimiseks.»