HUUM lahkub Funderbeamist, aktsionärid on tulivihased

Huumi investorid on otsuse peale tulivihased, süüdistades kerisetootjat ei vähem ega rohkem kui jõupositsioonilt ettevõtte ülevõtmises.

Huumi asutaja ja suurosanik Siim Nellis lisas teates, et Funderbeamist lahkumine ja Huumi mahamüümine oli juba pikalt mõtteis ja ettevõtte väärtus, mille pealt väljutakse, on 13 miljonit eurot.

Huum lahkus Funderbeamist drag-along-tehinguga ehk väikeaktsionärid on kohustatud oma osaluse võõrandama, kui enamusosanik oma osaluse maha müüb. Selgituseks: drag-along-klausli eesmärk on kolmandale osapoolele müües kaitsta enamusosanike huve. Seega on vähemusaktsionärid kohustatud oma aktsiad müüma isegi siis, kui ei soovi seda teha.