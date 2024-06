Rail Balticu valmimisaeg lükkus veel kaugemale

Kahe rööpapaariga elektriraudtee ametlik valmimistähtaeg on endiselt 2030, Tallinnast Varssavini kulgeval trassil peaks saama kihutada 250 km/h. Hinnatõusu tõttu on raudtee aga dieedil. Paralleelselt kulgevast rööpapaarist on juba loobutud, maha on tõmmatud ka uhked jaamahooned, aga pöörasest kiirusest pole loobutud. «Kiiruse osas ei olnud me nõus järeleandmisi tegema,» märkis Salomets. «Omanik on meile öelnud, et ärge teie rahastamise pärast muretsege, teie andke kuuma.»