LENNO UUSKÜLA Halb uudis majandusele: järgmised intressilangetused on tänase seisuga edasi lükatud

EKP tegi neljapäeval kauaoodatud otsuse ja langetas kõiki kolme intressimäära 0,25 protsendipunkti võrra. Peamine laenuintressimäär on nüüd 4,25 protsenti ja hoiuste intressimäär 3,75 protsenti. «See otsus oli pikalt oodatud,» sõnas ökonomist Uusküla. «Juba aprillikuiselt kohtumiselt oodati, et EKP võiks rahapoliitikat leevendama hakata, kuid siis hindas keskpank, et olukord polnud selleks veel valmis. Nüüd anti juba varakult teada, et see otsus tehakse juuni kokkusaamisel.»