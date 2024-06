Eesti vanimat investeerimisühingut ohustab pankrot

Asara Holdingut esindav NJORD advokaadibüroo vandeadvokaat Erik Salur selgitab, et tema poole pöörduti siis, kui investor ise oli Cresco juhatuse liikme ja ainuomaniku Olev Schultsiga proovinud pool aastat läbi rääkida oma rahade tagasi saamises: «Esialgu selgitas Olev Schults, et tal on vaja aega võlakirjade realiseerimiseks, millest vabanevat raha saaks siis kliendile üle kanda, aga suhteliselt kiiresti saabus arusaamine, et tegelikult mingit vara Cresco Väärtpaberite aktsiaseltsil ei ole. Ülejäänud aja me sisuliselt lootsime, et mingi ime läbi mingi vara Crescosse tekib, aga pärast 2 aastat sama juttu saab ka kõige kannatlikumal investoril jaks otsa.»