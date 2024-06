Soomlaseid vihastab baarides lakke kerkinud õlle hind, samas saab lahjemaid veine aga peagi tavapoest

Soomes on õlletoobi hind baarides kerkinud sel aastal 15 euroni, mida tarbijad nimetavad sulaselgeks röövimiseks. Pisut leevendab põhjanaabrite alkomuret ehk see, et kolmapäeval vastu võetud uus seadus lubab riigi monopoli kõrval lahjemad veinid ka tavakauplustesse müügile.