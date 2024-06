EDETABEL Vaata, kes on tudengi jaoks mainekaim tööandja

«Nagu laiemalt töötavate inimeste seas, nii on ka tudengite hulgas pikema trendina märgata finantsasutuste võidukäiku,» kommenteeris Kantar Emori töötajakogemuse juhtekspert Mari-Liis Eensalu. Nii mahtusid lisaks nimetatutele esikümnesse ka Wise ja SEB Pank. Tudengite silmis on lisaks finantsvaldkonnale sama atraktiivsed ka IT- ja taristuettevõtted.

«Noorte aastakäigud on aasta-aastalt väiksemad ja tööandjate konkurents nende pärast läheb seetõttu järjest tihedamaks,» rääkis Mari-Liis Eensalu. Uuringu kohaselt tudengite ootused palgatöötajate omadest siiski väga suurel määral ei eristu. «Kuna tudengid on alles oma tööteekonna alguses, on neile ootuspäraselt olulisemad head karjäärivõimalused ning võimalus areneda. Palgatöötajatest enam väärtustavad nad ka paindlikkust nii tööaja kui -koha osas. Võimalus teha kaugtööd ja toimetada õpingute kõrvalt endale sobival ajal on nende jaoks normaalsus,» lisas Eensalu.