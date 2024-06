Saadikute ettepaneku järgi otsustab riigikogu: «Toetada Eestis tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamist ning selle jaoks sobiva õigusraamistiku loomist üksnes juhul, kui energiamajanduse arengukavas aastani 2035 kinnitatakse, et tuumajaama rajamine Eestisse on varustuskindluse tagamiseks vältimatult vajalik, riikliku julgeoleku riskid on piisavalt maandatud ja kõik kulud riigieelarvele põhjalikult hinnatud.»