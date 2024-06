Mis on selle ettepaneku taga ja mida arvab Raili Roosimaa avalikkuse reaktsioonidest?

Lihtsalt huvi pärast küsin: kuidas on olla Eesti selle nädala kõige vihatum inimene?

(Naerab.) Ma ei taju seda nii, et olen Eesti kõige vihatum inimene, kuid ühiskonna reaktsioonidest nähtub, et peame selgitama, selgitama ja veel kord selgitama, et kõlama ei jääks väär­arusaamad.

Mul endal on kaks ettevõtet, millest üks pole käibemaksukohuslane. Kas ma nüüd olen maksuameti jaoks automaatselt punane lipp?

Sihitud andmevahetuse idee pankadega seisneb selles, et sõeluda välja ettevõtted, kes pole täitnud maksukohustust, ja praeguste ettepanekute kohaselt on tõesti just mittekäibemaksukohuslased need, kes kõrgendatud tähelepanu alla satuvad.

Kas ma saan õigesti aru, et alguses oli maksu- ja tolliameti plaan tunduvalt suurem – saada juurdepääs ka eraisikute pangakontodele?

See on tõsi, et algses ettepanekus olid hõlmatud ka eraisikud. Oma ettepanekud tegime tulenevalt riskidest, mida me igapäevaselt näeme, ja praktikatest, mida teised riigid kasutavad. Praeguseks on rahandusministeerium välja öelnud, et andmevahetus pankadega puudutab ainult ettevõtteid, ning sellega läheme nüüd ka edasi.