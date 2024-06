Elektriautode turg on elavnemas

Transpordiameti statistika kohaselt on käimaoleva aasta alguse seisuga Eestis registreeritud kokku 5991 elektriautot, mis on vaid ligi üks protsenti kõigist Eestis registreeritud sõidukitest. Kõikidest eelmisel aastal Eestis müüdud uutest autodest oli küll täiselektrilisi kuus protsenti, ent seda on oluliselt vähem, kui enamikes meie lähiriikides. Näiteks Lätis oli sama näitaja üheksa protsenti, Rootsis 40 protsenti ja Norras lausa 82 protsenti.

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) hinnangul on Eestis seni olnud nõudlus elektrisõidukite järele tuntavalt madalam kui Euroopas keskmiselt, kus elektrisõidukite müük uute sõiduautode mahust jääb kuust kuusse 13-15 protsendi kanti. Võrreldes selle aasta esimest nelja kuud mulluse aasta sama perioodiga, on näha küll 11,8-protsendist kasvu, ent edasiseks kasvuks on vaja, et turule, sealhulgas järelturule jõuaks järjest rohkem keskmise ja madalama hinnaklassiga elektrisõidukeid.

Ka LHV liisingu juht Erki Link tõdes, et kui seni on elektriauto olnud pigem jõukamate inimeste valik, siis just nende kättesaadavamaks tegemine võiks Eestis populaarsust tõsta.

«Näeme oma igapäevatöös, et kui varasemalt olid elektriautode ostjad üldiselt kõrgemapalgalised, siis üha enam erinevaid inimesi kaalub seda valikut. Mullu oli meie finantseerimise toel soetatud elektriautode keskmine hind küll 49 000 eurot, kuid täna leiab juba märksa soodsamaid valikuid nii uute kui ka kasutatud elektriautode seast. Oluline toetada inimesi seesuguste valikute tegemisel, seetõttu muutsime ka meie hiljuti finantseerimistingimused soodsamaks,» ütles Link.

Kõige populaarsemad elektriautod olid LHV eraklientide seas mullu Tesla Model 3, Nissan Leaf, Audi E-tron, BMW i3 ja Porsche Taycan. AMTEL-i andmetel olid selle aasta esimesel neljal kuul populaarsemad elektriautode margid Tesla, Audi, Toyota ja Hyundai.