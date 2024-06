AUTOTURU ÜLEVAADE Müüginumbrid kukuvad, kuid eelistatud on just need sõidukid

Sõiduautode ja tarbesõidukite müügimahud on aasta esimese viie kuuga langenud ligi 10 protsendi võrra. Vastuvoolu ujub Eesti müüduim sõiduauto Toyota, mille müük kasvas aasta esimese viie kuuga ligi 11 protsendi võrra. Elke Tallinna tegevjuhi Raido Rosenfeldi sõnul on Toyota sõidukindla autona end Eesti elanike seas tõestanud, ent üleüldises plaanis lükkavad tarbijad pigem ostuplaane edasi, sest automaksu lõplik versioon pole veel kinnitatud.

Üha populaarsemad on Eesti elanike seas hübriidjõuallikaga autod, mida maikuus osteti 952 tükki. Elektriautosid soetati mullusega võrreldes 13 protsendi võrra vähem, maikuus soetati 130 elektrijõul sõitvat uut autot. Bensiinil sõitvaid autosid soetati 534 ja diiselsõidukeid 286. «Statistika ilmestab, et Eesti elanikud on hakanud soetama vähem saastavamaid sõiduautosid, mille ülalpidamise kulud on madalamad. Oma roll on kindlasti kavandataval automaksul, suurem teadlikkus hübriidautode eelistest, aga ka nende parem kättesaadavus,» lisas Rosenfeld.