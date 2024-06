GRAAFIKUD Selgusid kõige mainemakad ettevõtted, kus inimesed töötada tahaksid

«Kuigi aasta jooksul ei ole suuri muutusi toimunud, on pikemas vaates ehk viimase viie aasta lõikes näha pankade atraktiivsuse kasvu,» rääkis Kantar Emori töötajakogemuse juhtekspert Mari-Liis Eensalu. LHV on selle aja jooksul tõusnud kümnendalt kohalt viiendale, esikümnesse on jõudnud ka Swedbank ja SEB. «Pankade mainet tööandjana on toetanud nende head majandustulemused. Töötajad peavad tööandja valikul kõige olulisemaks korralikku palka ja kindlustunnet ning majanduslikult edukad ettevõtted suudavad pakkuda mõlemat,» kommenteeris Eensalu.