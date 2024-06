Orkla juht avaldab, mis Eesti konkurentsieelist ohustab

«Tarbija on täna tegelikult väga ebakindel. Ja see ebakindlus, ma julgen väita, jätkub veel mõnda aega,» tõdes Orkla juhatuse esimees Kaido Kaare Coopi Foorumil. Tema sõnul ei ole märgatavaid märke, mis viitaksid peatsele olukorra muutumisele.

Kaare sõnul on toidusektori teine suur väljakutse maksud. «Vaadates erinevaid uusi makse, on toodud mitmeid põhjendusi ja selgitusi, miks neid vaja on: tervise argumendid, riigi eelarvepuudujääk, kaitsetööstuse vajadused ja ELi nõudmised,» nentis Kaare ja lisas, et esimene samm on juba tehtud.