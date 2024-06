Kuidas Europarlamendi saadikud teevad Eesti tööstusele restarti?

Keevitamine. Pilt on illustreeriv.

Eesti tööstustoodangu vähenemine on üks suuremaid Euroopa Liidus, meie tööstused on «augus» olnud juba pikalt ning väljaronimine näib aina edasi lükkuvat. Küsisime Europarlamendi saadikukandidaatidelt, millised on nende ideed Eesti tööstuse restardiks.