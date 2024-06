Kärpekirves alustas tööd, riigiasutused peavad kokku hoidma 115 miljonit

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo sõnul on ministeeriumi valitsemisala eelarve maht kokku ligi 1,4 miljardit, kuid kärpeülesanne saab hõlmata sellest vaid kümnendikku. «Meie valitsemisala eelarvest moodustavad 930 miljonit Töötukassa vahendid, üle 273 miljoni euro EL vahendid ja nende kaasfinantseerimine ning umbes 78 miljonit eurot teadus- ja arendustegevusse suunatavad vahendid. See tähendab, et reaalselt saavad kärped tulla vaid riigieelarveliste vahendite arvelt, mida on MKM-i valitsemisalas ligi 125 miljoni euro ulatuses,» selgitas Riisalo.