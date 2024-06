Raport: sõda on andnud Gazpromile nii kõva hoobi, et sellest toibumiseks kulub üle kümne aasta

Briti mainekas majandusleht Financial Times kirjutab, et Venemaa presidendi Vladimir Putini alustatud Ukraina sõda on viinud Gazpromilt suure osa käibest. Ettevõtte juhtide tellitud analüüs näitab, et Gazpromi eksport Euroopasse ulatub 2035. aastaks vaid 50-75 miljardi kuupmeetrini aastas, mis on vaid kolmandik sõjaeelsest tasemest.