KARMID NUMBRID Iga kümnes mullu sooritatud küberrünnak Eesti ettevõtete vastu saavutas eesmärgi

«Kuigi andmeid varastati nalja pärast ka 20 aastat tagasi, siis tuleb mõista, et tänased küberkuriteod on ajendatud geopoliitikast ja eesmärgist teenida suurt raha, mille ärahoidmiseks on vaja isikuandmete kaitsmise kõrval veelgi enam pöörata tähelepanu ka äriandmete ja andmehalduse kaitsele, rääkimata töötajate koolitamisest,» selgitasid Eesti parimad küberturbespetsialistid juba kuuendat korda toimunud Telia MeetUpil.