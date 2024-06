PUHKUS NÄDALAVAHETUSEL Kus perena nädalavahetusel soodsaimalt puhata?

Võrdluse järgi jäävad ühe nädalavahetuse puhkuse hinnad vahemikku 210 eurot kuni 376 eurot ühele suur perele. Enamasti hõlmab see hinnavahemik majutust, hommikusööki ja vabaaja veetmise võimalust. Samas tuleb mainida, et hinnad võivad varieeruda olenevalt hooajast, majutustüübist ja teistest tehtud valikutest.

Kõige soodsamalt saab ajavahemikus 8.–9. juuni nädavahetusel puhata Narva-Jõesuus, kus 4-liimelises perel tuleb välja käia 210 eurot. See teeb hinnaks ca 52 eurot inimese kohta ööpäevas, mis on võrreldes teiste populaarsete Eesti suvituskohtadega väga soodne. Majutus Narva-Jõesuu Medical Spa's pakub kogu perele suurepärast võimalust lõõgastuda ja nautida erinevaid spaahoolitsusi. Majutusega kaasneb ka hommikusöök lahkumispäeval. Vaba aja veetmiseks on võimalik külastada Narva linnust või Eesti Kaevandusmuuseumit, lisaks liivaranda.