Ekspert selgitab, kuidas toimub laenu taotlemine välismaal asuva kinnisvara jaoks

Ta märkis, et Hispaania kogub eestlaste seas populaarsust eelkõige hea hinna-kvaliteedi suhte ja lõunamaise kliima poolest. Sealsed eluasemehinnad on endiselt üsna madalal ega ole täielikult taastunud ülemaailmse finantskriisi ja eurotsooni kriisi ajal toimunud suurtest kinnisvaraturu muutustest. Rebane tõi välja, et ka Soome eluasemehinnad ei ole eriti tempokalt kasvanud, vaid on 10 aasta taguse ajaga võrreldes samas kohas.