Rahandusminister Mart Võrklaev ütles nii ERRile kui ka Äripäevale, et uue seaduse puhul jääksid eraisikute kontod maksuameti jälgimise alt välja.

«Peamiseks sihiks on käibemaksukohustuslaseks registreerimata ettevõtjad, kelle puhul analüüsi tulemusel tekib kahtlus, et tegelikult ületab nende käive piirmäära. Loomulikult ei hakkaks maksuamet nende puhul uurima kõiki kontoliikumisi,» ütles Võrklaev ERRile ja kinnitas, et eraisikuid plaan ei hõlma.