Kui siiamaani kehtis pensionäride maksuvaba tulu puhul indekseerimise põhimõte ehk see tõusis automaatselt, siis nüüd kaob see ära. 776 euro suurune maksuvaba tulu on pensionäridel maksuameti andmetel juba tänavu. Võrdluseks: tööealise inimese maksuvaba tulu suuruseks on tänavu 654 eurot.