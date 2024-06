Maksu- ja tolliamet tahab seadust, millega tulevikus kõikide eraisikute ja ettevõtjate pangakontosid analüüsida, et sealt maksmata makse tuvastada. Seni tohib seda teha ainult juhul, kui inimese või ettevõtte vastu on algatatud maksumenetlus ehk maksuametil on alust kahtlustada rikkumist.