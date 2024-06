Maksuameti soov kontrollida inimeste kontosid kütab kirgi

Maksu- ja tolliamet soovib, et rahandusministeerium teeks seaduse, mis võimaldaks sisuliselt ametile ligipääsu iga inimese ja ettevõtte pangakonto andmetele, et sealt siis maksmata makse üles leida. Pangaliit on plaani vastu, kuid ettevõtjad ei tahagi plaani kohe maha kanda.