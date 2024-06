Enamik eestlasi toetab tuumaenergia kasutuselevõttu

Värskest uuringust selgus, et nüüdseks on peaaegu kõik ehk 90 protsenti Eesti elanikest kujundanud tuumaenergia kasutuselevõtu küsimuses selge seisukoha. Tuumaenergiat peetakse põlevkivile sobivaimaks alternatiiviks, et ilmastikukindlalt energiat toota. Samuti annaks tuumaenergia pooldajate hinnangul võimaluse tagada Eesti riigile sõltumatus ja energiajulgeolek.