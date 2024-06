Planeeritavat magusa joogi maksu õigustatakse väitega, et see motiveerib tootjaid vähendama suhkrute sisaldust jookides, mille tulemusel paraneks väidetavalt ka rahva tervis. Eelnõu algatajad on aga tähelepanuta jätnud fakti, et kohaliku toidu- ja joogitööstuse eneseregulatsioon toimib silmapaistvalt hästi, seisab pöördumises.

Reformuleerimisega on Eesti toidu- ja joogitööstus tegelenud intensiivselt viimased kaheksa aastat ning seda omaalgatuslikult. Perioodil 2019-2024 on vähendanud jookide suhkrusisaldust 10-50 protsenti sõltuvalt kategooriast. Seda on tagant tõuganud 2019. aastal sõlmitud hea tahte lepe lisatud suhkrute vähendamiseks toodetes, lisaks ettevõtete endi jätkusuutlikkuse tegevuskavad. Ettevõtteid kannustavad tagant ka turumajandus ja konkurents - soov pakkuda tarbijatele laiemat valikut tervislikumaid tooteid, kuid ka tahe vältida sekkuvat ja turumoonutusi loovat regulatsiooni, mis harva toob loodetuid tulemusi, küll aga soovimatuid tagajärgi.

2019. aastal allkirjastatud lisatud suhkrute vähendamise hea tahte leppele pani aluse Toiduliit koos toidu- ja joogitööstuse ettevõtetega, mille hulka kuulusid A. Le Coq AS, Coca-Cola Balti Jookide AS, Coca-Cola HBC Eesti AS, Farmi Piimatööstuse AS, Largo AS, Orkla Eesti AS, Saku Õlletehase AS, AS Salvest, Tere AS, Valio Eesti AS ja Viru Õlu AS.

Mida on Eesti kohalikud tootjad omaalgatuslikult saavutanud?