Maksu- ja tolliamet teeb maksutahte hindamiseks regulaarseid uuringuid ja viimaste andmete põhjal tunneb 91 protsenti elanikest, et maksude maksmine on nende kui kodanike tähtis kohustus. «Tänu lihtsatele ja mugavatele digitaalsete teenustele ongi Eesti mõnes mõttes unikaalne riik, kus MTA mitte ei kogu makse, vaid inimesed ja ettevõtted maksavad neid ausalt ja kohusetundlikult,» rääkis MTA peadirektori asetäitja maksude alal Raili Roosimaa.

Senine suhtumine on ennast igati õigustanud, sest vabatahtlikkus tähendab väiksemat kulu ühiskonnale, kuna järelevalve- ja uurimisressurss on kalleim ressurss. «Just seda kallist ressurssi soovimegi ka sihitud andmevahetusega säästa, et maksumenetlused saaks keskenduda ainult probleemsetele maksumaksjatele ja aus maksumaksja ei peaks kinni maksma lõputuid menetlusi,» lisas ta.