Neetud tuumajaam? Soomlaste Olkiluoto elektrijaama kolmanda reaktori töö seiskus taas

Rike sattus väga halvale ajale, sest Olkiluoto esimene reaktor on samuti praegu hoolduses. Hooldus pidi lõppema mai lõpus, kuid ka see on veninud, nagu ei suudetud varem tähtajaks lõpetada kolmanda reaktori iga-aastast hooldust. Märtsi alguses alanud hooldus pidi algselt lõppema juba 8. aprillil, kuid lõppes alles mai alguses.