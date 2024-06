Koda: MTA ideed pangakonto andmetele juurdepääsuks ei tasu kohe maha kanda

«Koja vaatest on esimene eelistus alati olnud, et riik koguks kokku olemasoleva maksutulu, mitte ei hakkaks eelarvet lappima uute maksudega. Kuigi maksu- ja tolliamet on väga efektiivne võrdluses teiste Euroopa Liidu (EL) riikidega, siis leidub kindlasti uusi ideid, mille abil vähendada maksuauku kümnete kui mitte sadade miljonite eurode ulatuses. Üldiselt on positiivne, et maksu- ja tolliamet otsib võimalusi, kuidas vähendada maksuauku ja muuta maksude kogumist efektiivsemaks,» märkis Udras, kuid lisas, et kuna maksu- ja tolliameti välja käidud idee detailid pole teada, siis on hetkel keeruline hinnata suuremat üldist mõju.