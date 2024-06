Võrklaev: euroraha kasutuselevõtu tempo on hea

Käimasolev 2021-2027 struktuurifondide rahastamisperiood toob Eestisse 3,37 miljardit, millele lisandub ligi miljard eurot Taasterahastust Eesti jaoks oluliste investeeringute ja reformide rahastamiseks. Mai lõpuks on struktuurifondide uue perioodi eelarvest 2,78 miljardit eurot kasutusvalmis. Toetusotsuseid ja lepinguid on tehtud sellest rohkem kui 47 protsendi ehk 1,6 miljardi euro ulatuses, toetuse saajatele on välja makstud 139 miljonit eurot.

«Eelmisel aastal leppisime valitsuses kokku tegevused, et toetusmeetmed jõuaksid võimalikult kiirelt turule ning olulised investeeringud saaksid käivitatud. Hea meel on tõdeda, et progress on olnud eesmärgipärane ning suur hulk euroraha on kasutusse antud,» sõnas rahandusminister, lisades, et sügisel tuleb seis jälle üle vaadata ning seada järgmised sihid, et tempot hoida.