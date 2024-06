VAATA OTSE Erikomisjon uurib, miks me eurotoetusi kasutada ei suuda

«Kaugema sihi seadmiseks tuleb astuda praktilisi samme täna. Ühelt poolt on vaja teha reaalne ja sisuline kulude kokkuhoiuplaan, aga samas on vaja meie majandust kohe elavdada. On arusaamatu, miks riik ei kasuta selleks rohkem eurotoetusi, mis on Eestile aastateks 2021–2027 ette nähtud,» ütles riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu.

«Oleme ajaliselt juba poole peal. Mai keskpaiga seisuga oli aga kasutatud vaid veidi üle nelja protsendi sellest rahast. Üks näide alakasutusest on elamute rekonstrueerimistoetus. See on ülimalt ratsionaalse kulutõhususega programm, mis loob töökohti, elavdab ehitussektorit ja aitab inimestel energiakulusid kokku hoida. Võtame tänases erikomisjonis teema koos rahandusministeeriumi ja kliimaministeeriumiga lauale, et saada aru, kuhu selle ja teiste eurotoetuste programmidega jõutud on ning miks ELi miljonid ei jõua võimalikult kiiresti tänast Eestit toetama,» ütles Reinsalu.