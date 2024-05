Masendavad numbrid: majandus ei suuda kuidagi kasvule pöörata

«Võrreldes 2023. aasta neljanda kvartaliga olulisi trendimuutusi ei olnud, majandusse positiivselt panustanud tegevusalasid oli jätkuvalt vähe,» selgitas statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise tiimijuht Robert Müürsepp. Teist kvartalit järjest panustasid kasvu enim põllumajandus, metsandus ja kalandus, kasvu pidurdasid aga energeetika ja töötlev tööstus. Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina tõdes, et kuigi kogu Eesti ühiskond – nii inimesed, ettevõtted kui ka riik – on ilmselt juba väsinud negatiivsetest kommentaaridest majanduse kohta, ei ole kahjuks ka esimese kvartali SKT kohta palju head rääkida.

«Nii on Eesti majanduse maht kukkunud 2021. aasta viimasesse kvartalisse jäänud tipuga võrreldes juba kuus protsenti, mis on viinud selle 2020. aasta teise poolaasta ehk enam kui kolme aasta tagusele tasemele. Kuna hõive ei ole SKT langusele piisavalt reageerinud, siis on SKT hõivatu kohta langenud isegi 2018. aasta ehk kuue aasta tagusele tasemele,» märkis ökonomist.