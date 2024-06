Geoloogiateenistuse töörühm koostab praegu valitsuse tellitud uuringut, mille eesmärk on nii fosforiidi kaevandamise kui ka fosforhappeks töötlemise tehnoloogia valimine. Geoloogiateenistuse nõunik Erki Peegel kinnitas, et peale nimetatud tehnoloogiate valiku tuleb töörühmal koostada ka nii ühe kui ka teise majandusliku tasuvuse arvutused, kus on arvestatud keskkonnakahjude leevendamise kuludega.

Nii Michal kui ka Reformierakonna eliit, peaminister Kaja Kallas ja rahandusminister Mart Võrklaev on seni rahustanud avalikkust sõnumiga, et fosforiidiuuringud pole midagi enamat kui uudishimuliku inimese teadmistejanu kustutamine. Kallas ütles aasta tagasi aprillis riigikogus kaevandamisteemalisele küsimusele vastates: «Mis puudutab fosforiiti, siis me oleme kokku leppinud uurida, mida meil siin üldse maavaradena on. Teadmine on kindlasti teretulnud.»

Valitsuse tellitud fosforiidi uuringuprojekti viimane etapp oli nende sõnade ütlemise ajal juba alanud. Uuringu tulemused peavad jõudma valitsuse kätte tuleva aasta lõpul. Juba mullu oli selge, et Kallase valitsuse eesmärk ei ole ei rohkem ega vähem kui fosforiidikaevandus ja -töötlemistehas, kui see on majanduslikult tasuv ja nende rajamise keskkonnakahju on valitsuse hinnangul talutav.