Ehitajad ja kinnisvarafirmad soovivad parkimiskohtade eraldi müüki

Liidud tõid välja, et praktikas on parkimiskohtade eraldi käibes osalemise piiramine tekitanud mitmeid probleeme, kuna iga parkimiskoht peab olema seotud konkreetse korteriomandiga, mis tähendab, et kõik parkimiskohad tuleb mõne korteriomandiga siduda ja kanda kinnistusraamatusse konkreetse korteriomandi registriosasse kasutusõigusena.

«Seega ei ole arendajal võimalik ühtegi parkimiskohta müümata jätta, sest arendaja kui ettevõtja eesmärk on korterite ja parkimiskohtade ehitamisega seotud kulud tagasi saada,» leiavad ehitusettevõtjate liit ja kinnisvarafirmade liit.

Tallinna linn on kehtestanud siduvalt ka parkimiskohtade normid, see tähendab, kui palju parkimiskohti on eluruumide ja mitteeluruumide juurde vaja rajada.

«Linna kehtestatud parkimisnormid ei lähtu aga tegelikust vajadusest parkimiskohtade järele ega võimalda mingit paindlikkust. Seega on arendaja kohustatud kas kõik rajatud parkimiskohad korteriomanditega siduma sõltumata sellest, kas korteri ostjal on sõiduauto olemas või kas ostjal on kavas sõiduauto omandada,» märkisid liidud.

Nad lisavad, et praktikas ei soovi väiksemate ja soodsamate korterite omanikud enamasti ka parkimiskohta, kuna linnas on võimalik liikuda ka isiklikku autot omamata.

«Enamasti nõutakse ühe eluruumi kohta rohkem kui ühe parkimiskoha rajamist, mis samuti ei pruugi olla proportsionaalne. See aga mõjutab otseselt korterite hindu ning ei jäta ostjatele võimalust valida soodsamat, ilma parkimiskohata korterit. Eeltoodu omakorda viib selleni, et inimestel on üha raskem endale uues kortermajas kodu soetada,» põhjendavad liidud.

Ehitusettevõtjate liit ja kinnisvarafirmade liit leiavad, et korteriostjatel peab olema võimalik otsustada, kas nad soovivad korteri osta parkimiskohaga või mitte ja nende sunniviisiline sidumine iga müüdava korteriga on põhjendamatu.

«Linnas parkimisprobleemi lahendamisel arendajatele parkimiskohtade rajamise peale sundimise tagajärjeks on korterite hindade oluline kasv, sest parkimiskohtade rajamise maksumus tuleb lõpuks kanda korterite ja äriruumide ostjatel,» nentisid liidud. Kuna parkimiskohti arenduses müüakse üldjuhul veel alla nende rajamise omahinna, siis lisandub ka see hinnavahe korterite hinnale.