Kreeka keelab elektriautodel ühe asja tegemise ära

Nimelt keelab enamik Kreeka laeva-ja praamiettevõtteid autodel pardale tulla, kui nad on rohkem kui 40% ulatuses täis laetud. Keeld kehtib täiselektrilistele ja juhtmega laetavatele hübriidsõidukitele, teatas Saksamaa tehnikaportaal heise.de. See nõue omakorda pärineb Kreeka laevanduse ja saarepoliitika ministeeriumilt, kes andis vastava korralduse välja aprillikuus, kuid alles nüüd, peamisel reisihooajal, on nõue inimeste jaoks aktuaalseks muutunud.