Ettevõtlusorganisatsioonid: Eesti viimaste aastate õigusloome on riiki kahjustanud

Eesti ettevõtlusorganisatsioonid on konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 384 SE («Eelnõu») esitanud eraldiseisvalt arvamusi ja seisukohti. Tagasiside läbivaks jooneks on tõdemus, et Eelnõu ei ole sobiv riigikogus vastuvõtmiseks. Valitud menetlusliik on olnud ekslik. Lisaks on lahendamata jäänud oluline ring küsimusi, esineb oht põhiõiguse kaitse tagamatajäämiseks ning Eelnõu õigustehniline kvaliteet on küsitav. Probleeme Eelnõuga on näinud riigikohus, õiguskantsler, advokatuur ja erinevad ettevõtlusorganisatsioonid. Kahjuks ei ole välja toodud murekohtadega sisuliselt tegeletud ning kogutud tagasisidet on eiratud.