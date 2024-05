Maikuus jätkus hinnatõus,veduriks on valitsuse otsused

Statistikaameti andmete järgi tõusid maikuus Eesti hinnad aasta varasemaga võrreldes 3,1%, aprilliga võrreldes jäid need aga umbes samale tasemele. Luminiri peaökonomist Lenno Uusküla selgitab, et kuigi hinnatõusuveduriks on siin valitsuse otsused, on ka ilma nendeta Eesti inflatsioon veel liiga suur.