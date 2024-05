Maikuus jätkus hinnatõus,veduriks on valitsuse maksutõusud

Statistikaameti andmetel tõusid maikuus Eesti hinnad aasta varasemaga võrreldes 3,1 protsenti, aprilliga võrreldes jäid need aga umbes samale tasemele. Luminori peaökonomist Lenno Uusküla selgitab, et kuigi hinnatõusuveduriks on siin valitsuse otsused, on ka ilma nendeta Eesti inflatsioon veel liiga suur.