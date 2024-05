Renault hakkab hiinlastega tootma odavaid elektriautosid

Renault teatas, et hakkab koos Hiina insenerifirmaga arendama tulevasi Twingo autosid, mille hind jääb alla 20 000 euro. Renault on järjekordne Euroopa autotootja, kes on võtnud eesmärgiks toota väiksemad ja odavamad elektriautosid, et konkureerida Hiina firmadega, vahendab Reuters.