Nisu kallinemine maailmaturul võib peagi saiahinnas avalduda

Keegi sellist hinnarallit ette ei näinud, väidavad toorainekaupmehed, kelle sõnul on tarned juuniks peaaegu kokku kuivanud. Peamise süüdlasena nähakse ilma, mis saagi hävitanud on. Tooraine hinnatõus valmistab muret ka toidutöösturitele.

«Kui sisendhinnad lähevad üles, siis on meil kahtlemata hinna tõstmise surve. Aga teisest küljest, eks konkurents pagaritoodete turul on ka väga tihe, nii et ega siin üksinda ei saa kuhugi eest ära minna,» rääkis Fazer Bakery Baltikumi tegevjuht Anne Mere ERR-ile.