Vali välja, kuhu laadija paigaldad, pidades silmas, et see vajab nii elektrit kui ka internetti, olgu see siis kodune WiFi, kaabliga nett või 4G leviala. Laadija saab panna nii seinale kui postile. Mõtle läbi, kus asub auto laadimise pistik ning kuidas parkima pead, et kaabel laadijast autoni ulatuks. Pikem kaabel tagab, et parkimiseks pole ainult üks õige viis, vaid võid auto parkida igatpidi.