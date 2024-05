Eelmise aastaga võrreldes on suurimaks erinevuseks, et keskmise võlgniku keskmine maksehäirete kogusumma on kasvanud ca 1000 euro võrra.

2024. aasta esimeses kvartalis on Eestis makseraskustes 85 200 inimest, kellest 43 protsendil on vähemalt üks maksehäire. Võrreldes 2023. aastaga on makseraskustes inimeste arv kasvanud 1974 inimese võrra. Maksehäirete keskmine võlasumma on aastaga kasvanud 23 protsenti ja kogu võlasumma on kasvanud lausa 25 protsenti.